Le sandwich à la fondue : il fallait l'inventer

Avec cette météo, vous en rêvez peut-être, une machine qui vous apporte chaleur et réconfort. Il coule de la fondue dans cette sandwicherie de Châtel. Frédéric Royer n'est pas ingénieur, mais fromager à Thonon-les-Bains. Ce jour-là, il fait découvrir son invention aux passants. "On pourrait décrire ça comme un distributeur chantilly, un distributeur de glaces", explique-t-il. Au prix de sept euros, ce plat savoyard revisité semble plaire à tous les gourmands, même s'il manque un peu de convivialité. "C'est plus le même plat. C'est vraiment quelque chose de différent", lance un client. Cette idée a germé un jour d'été il y a dix ans lorsque Frédéric propose à ses clients une dégustation dans la rue. Aujourd'hui, le mécanisme brasse et chauffe le fromage. Comté, Meule de Savoie et Gruyère suisse...la recette se savoure en toutes saisons et à toute heure. Frédéric Royer a déjà ouvert sept franchises dans le pays. Sa machine est aussi courtisée bien au-delà des Alpes, comme aux Etats-Unis, en Russie et au Qatar. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand