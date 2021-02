Le sanglier au menu des cantines en Alsace provoque une levée de boucliers

Des chasseurs bientôt fournisseurs officiels des cantines scolaires ? C'est une idée originale et une initiative pour valoriser les produits de la chasse. Les futurs consommateurs, eux, se montrent dubitatifs. "Personnellement, je n'ai jamais mangé du sanglier", lance une élève. Sanglier ou chevreuil, ce type de viande a quasi disparu des étals de nos jours. Selon les chasseurs, mettre le gibier au menu des collèges permettrait de réguler les populations et de promouvoir une viande bio en écoulant les produits de la chasse. D'après Gérard Lang, président de la Fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin, ils tirent près de 18 000 sangliers par an. Or, les chasseurs ont des difficultés à les réguler et à écouler la viande. Pour les associations de défense pour les animaux, l'argument ne tient pas. En effet, bien qu'elle soit naturelle, la viande de sanglier ou de chevreuil n'est pas forcément la plus saine d'après l'ANSS. Du côté des parents, l'idée paraît séduisante, mais les recettes sont compliquées et le résultat n'est pas sûr de faire l'unanimité.