Le sanglier peut-il être un animal domestique ?

Chez Sylvia et William, il y a les deux chèvres, Caroline et Juju, des poules, des oies et beaucoup surprenant Maurice, un sanglier âgé de huit ans adopté par le couple. L'animal est devenu célèbre malgré lui depuis trois ans et demi et une dénonciation qui vaut à ses propriétaires d'être poursuivis par la justice. Ils ont beaucoup de soutiens et ils aimeraient qu'on les laisse tranquille. Maurice a été recueilli quelques semaines après sa naissance sur la propriété du couple avec l'espoir aujourd'hui de l'adopter définitivement. Dans le cas contraire, il pourrait être euthanasié. Au grand dam de son voisin pourtant chasseur : "Je ne vois pas pourquoi on va euthanasier un sanglier qui ne fait de mal à personne. Même en étant chasseur, moi, je me vois mal aller mettre un coup de fusil à un sanglier qui est enfermé depuis un moment et qui vient vous dire bonjour". Un soutien grandissant depuis le début de l'affaire, notamment d'associations de protection des animaux, de la fondation Brigitte Bardot et de beaucoup d'anonymes sensibles au sort de Maurice. En cas de décision favorable, Sylvia et William ont déjà prévu d'agrandir l'enclos là où ils habitent, dans le village du Jardin. TF1 | Reportage C. Paredes, E. Sarre