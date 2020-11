Le sapin de Noël prend place à Strasbourg

Ce lundi matin, le sapin des Vosges s'envole au-dessus de la place Kléber en cinq minutes à peine. Dans le contexte inédit, c'est l'un des derniers symboles de Noël à Strasbourg. L'opération a été réussie, car le conifère reste entier. Il faut ensuite l'enfoncer d'un mètre quatre vingt dans le sol le plus droit possible avec un fil de plomb. Sur son trajet depuis la forêt, le conifère de 60 ans s'est dégarni. Des branches d'autres sapins vont lui rendre son allure. Pour les décorateurs, le travail va bientôt commencer. Près de 200 boules et 150 étoiles seront posées. Dans un mois, il éclairera le ciel alsacien comme une invitation en rêve.