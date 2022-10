Le sarrasin de retour sur les terres bretonnes

Sa couleur authentique et sa forme pyramidale font de lui l'un des trésors de la Bretagne. C'est justement l'heure de la récolte du blé noir. Aussi appelée sarrasin, cette plante est cultivée dans la région depuis le Moyen Age, une fauche délicate pour Michel Le Du. Autrefois plat du pauvre, le blé noir tombe dans l'oubli jusque dans les années 80. Il tente aujourd'hui de refaire surface. Depuis 20 ans, la filière bretonne a doublé sa production. Cette année, la saison s'annonce compliquée. La plante sèche pendant cinq jours dans le champ, puis la moissonneuse vient en extraire le grain. Il est ensuite transformé en farine. Dans une minoterie, on en produit depuis quatre générations. C'est un ingrédient indispensable pour Muriel Riou, crêpière dans le Finistère. "Ce qui est bien avec le blé noir, c'est que de toute façon, on ne fera pas de grumeaux. Il n'y a pas de gluten", explique-t-elle. De la traditionnelle complète au mariage sucré plus audacieux, le blé noir sait réveiller nos papilles. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens