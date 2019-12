Le saumon fumé à l'honneur pour les fêtes de fin d'année

Il a fallu près de deux semaines de travail entre l'arrivage des saumons d'Irlande, d'Écosse ou de Norvège, et le moment de la dégustation. Pour la préparation, les poissons sont lavés et brossés avant l'étape du parage, du salage aux gros sels et du fumage. Dans une fumerie artisanale en Auvergne, tout le travail se fait exclusivement à la main. Après une semaine de maturation au frigo, le saumon peut enfin être tranché pour les clients. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.