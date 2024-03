Japon : sauvetage spectaculaire d'un navire de pêche en perdition

Un navire de 56 mètres de long, couché sur le côté, qui attend les secours. Tout l'équipage s'est réfugié sur le pont. Les pêcheurs sont hélitreuillés par groupes de deux dans des conditions extrêmes. L'hélicoptère est secoué par les vents, le bateau de pêche, lui, menace de couler à tout moment. On voit sur les images des secouristes qui restent à bord pour assurer l'évacuation de chaque marin. L'opération à haut risque dure plusieurs heures. Le thonier se trouvait au sud de Tokyo lorsqu'il est victime d'une panne de moteur cinq heures après son départ. Il est emporté par les vents, et finit par s'échouer sur des rochers. Son équipage devait se rendre au large de l'Amérique du Sud. Les secours ont mobilisé trois hélicoptères, trois bateaux et ont continué toute la nuit. Un marin-pêcheur est mort noyé avant l'arrivée des sauveteurs, 24 membres de l'équipage sont sains et saufs. Leur embarcation, elle, a fini par couler. TF1 | Reportage B. Christal, V. Abellaneda