Le savoir-faire au bout des doigts

Le geste doit être précis et l'œil concentré. Dans un atelier presque centenaire, on fabrique l'un des trésors de la maroquinerie : les gants de Millau. À l'origine de ces pièces d'exception, un cuir d'agneau, choisi avec le plus grand soin. Ici, les gants sont une affaire de famille. Le matériel se transmet de génération en génération, depuis bientôt cent ans. Pas de découpes au laser. Les gants se dessinent grâce à des pièces de collection. Autre rareté, une technique de couture difficile à maîtriser et qu'on doit connaître sur le bout des doigts. Ce savoir-faire est l'emblème de Millau, mais de plus en plus rare. La ville comptait près de 150 gantiers dans les années 70. Ils ne sont plus que cinq aujourd'hui. Après avoir formé la relève, Chantal, une ancienne gantière, livre ses secrets à une nouvelle couturière. Son but, transmettre sa passion avant une retraite bien méritée. Aux nouvelles générations de faire vivre l'art le plus précieux de Millau. TF1 | Reportage L. Cloix, L. Garcia