Le savoir-faire unique des soieries des Cévennes

Un escabeau ou une clé anglaise, c’est loin de l’idée que l’on se fait du travail de la soie. Mais le produit n’est pas du tissu. C’est une maille souple, brillante et solide. Le jersey de soie, dont cette artisane revêt, elle la crée. Dans l’atelier d'émailleuse, des machines tricotent la soie. Il faudra au moins quatre jours pour produire 30 mètres de jersey. Et dès la bobine, la qualité de la maille ne tient qu’à un fil. Quelques fils de soie sont assemblés et tordus pour donner une élasticité naturelle à la maille. Dans l’ancienne filature, l’entreprise familiale fait revivre la soie et la maille, deux savoir-faire cévenols. C’est ensuite, à la main, pièce par pièce, que la mère de Sarah réalise les coupes et les patrons. Elle va dessiner un modèle, fabriquer la matière, et la transformer en lingerie. Le fils de Sarah a, lui aussi, rejoint l’entreprise. Désormais, les ventes se font en pré-commande, une cinquantaine par mois. Faute de filature en Cévennes, le fil de soie vient de l’étranger. Le rêve est de faire renaître, un jour, le fil de soie des Cévennes. TF1 | Reportage F. De Juvigny J.V. Moliner