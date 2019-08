Le schlittage, une tradition vosgienne

Du muscle, du courage et de la technique, ce sont les trois qualités requises pour pratiquer le schlittage. Dans les Vosges, le maniement de ces lourds traîneaux est un art périlleux. Chaque année, la fête du schlittage attire de nombreux spectateurs. Alors qu'il n'existe plus de schlitteurs professionnels, ces amateurs aguerris portent les mêmes tenues pour leur rendre hommage. Dans cette fête des vieux métiers de la forêt, d'autres savoir-faire vosgiens sont présentés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.