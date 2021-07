Le Secours catholique propose l’accueil familial de vacances

C'est avec impatience que Gilberte et Bernard Routhe retrouvent Ilona. Cela fait onze ans qu'ils viennent la chercher au bus du Secours catholique tous les étés. Mais cette année, ils n'accueilleront pas une, mais deux adolescentes. Ces dernières viennent de familles modestes et habitent la banlieue lilloise. Elles ont hâte de profiter de ces trois semaines sous le soleil d'Albi (Tarn). Dans le département du Tarn, ils sont douze enfants à être accueillis dans des familles. C'est à la retraite que ce couple a commencé cette aventure. "C'est le cœur qui parle. C'est l'envie d'avoir des jeunes avec une autre expérience et de les faire découvrir peut-être autre chose que ce qu'ils ont connu", affirme Gilberte. Du côté des enfants, la visite est dépaysante. "Des balades comme ça, on n'en fait pas souvent. C'est hyper beau et je suis hyper contente de visiter", témoigne d'ailleurs l'une d'elles. Cette année, 700 enfants partiront en vacances avec le Secours catholique.