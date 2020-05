Le Secours populaire, débordé depuis le confinement, lance un appel aux dons

Si habituellement le Secours populaire octroie une trentaine de colis par semaine, il en distribue plus de 150 depuis le début de la crise. Pourtant, il manque de plus en plus de moyens, tout comme les autres associations d'aide aux plus démunis. De plus, le confinement rend compliqué la collecte des denrées et des fonds. Alors à défaut d'organiser des événements pour faire appel aux dons, il incite les gens à les aider via leur site Internet don.secourspopulaire.fr.