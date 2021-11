Le secret d'un village de l'Aveyron pour attirer les nouveaux habitants

Au milieu de l'Aveyron à 30 kilomètres de Rodez, la commune d'Arvieu attire et séduit les nouveaux habitants. Pour connaître son secret, direction le centre du village. On y trouve une place dynamique avec des bureaux dotés d'un bon réseau informatique, une salle de spectacle et des lieux de partage. C'est Vincent Benoît qui est à l'origine du projet. Avec la mairie, ce chef d'entreprise a créé ces infrastructures pour attirer de nouveaux collaborateurs. Pari réussi, car une trentaine de salariés travaillent désormais sur place. Une association dédiée à la transition écologique vient par exemple de s'installer dans les locaux. Parmi les nouveaux arrivants, Thomas Merzlic a quitté Clermont-Ferrand pour vivre à la campagne. Cet ingénieur a gagné en qualité de vie. Le village a su enrailler le déclin démographique. Avec seulement 800 habitants, la commune a la chance d'avoir de nouveaux commerces, dont un restaurant, une boucherie ou encore un fleuriste.