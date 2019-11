Le secrétariat du père Noël ouvre ses portes à Libourne

Il ne reste plus que 49 jours avant Noël. Mais le secrétariat du père Noël a déjà ouvert ses portes dans la matinée du 6 novembre 2019. Les lutins s'occupent déjà des lettres qui sont arrivées et qui ont été amenées par le père Noël en personne. Celles-ci contiennent la liste des cadeaux ou encore de jolis dessins et parfois même des demandes un peu insolites. Les enfants auront jusqu'au 17 décembre pour envoyer leurs enveloppes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.