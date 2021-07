Le secteur de la restauration peine à recruter des saisonniers

Après une semaine de fermeture, un restaurant bordelais s'apprête à rouvrir mardi. En manque de personnel depuis la reprise en mai, l'équipe est à bout de souffle. "Mon chef et mon second, eux, faisaient non seulement le service, mais de la plonge", affirme Jacques Dardanne, le gérant. Pour Sébastien Moureau, chef cuisinier, les mois de confinement ont fait réfléchir beaucoup d'employés du secteur. "Il y en a qui se sont réveillés. Ils se sont dits, moi je préfère faire les yaourts dans une usine", lance-t-il. Et le pass sanitaire est vécu comme une nouvelle difficulté. Dans un autre établissement avec plus de 300 places en terrasse, le contrôle du pass sanitaire s'annonce quasiment impossible. Mais pour le patron, le problème numéro un, c'est le recrutement. Il lance un cri d'alerte. En 2020, 110 000 salariés de bars et de restaurants ont décidé de se reconvertir et d'exercer un autre métier.