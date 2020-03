Le secteur du BTP peine à se remettre en marche

Le gouvernement a présenté 25 ordonnances ce mercredi matin, notamment pour soutenir les entreprises. Un fonds de solidarité d'un milliard d'euros a été créé avec plusieurs mesures d'accompagnement. Avec la quasi-totalité des chantiers à l'arrêt, les patrons et salariés du bâtiment sont inquiets. Ils devraient reprendre le travail, mais en suivant un guide de bonne pratique qui sera bientôt publié. Cela suffira-t-il à relancer l'activité ?