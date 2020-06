Le secteur touristique à l'arrêt en Alsace

Malgré la réouverture des frontières, le tourisme a du mal à redémarrer. C'est notamment le cas de l'Alsace, qui peine à attirer du monde. Les professionnels du secteur estiment que la région est restée zone rouge trop longtemps, sans forcément de justification sanitaire. Les hôteliers et restaurateurs, eux, veulent quand même y croire avec l'arrivée de l'été.