"Le sens de la famille" : Alexandra Lamy et Franck Dubosc changent de peau

Une famille se réveille légèrement chamboulée, l'esprit des uns coincé dans le corps des autres. Et cela n'est qu'un début. "A la lecture du scénario, c'était compliqué. Moi, au bout de trois pages je ne comprenais rien. Donc, comment on va faire pour qu'un tel scénario devienne facile à regarder ?", confie Franck Dubosc, l'un des acteurs du film "Le sens de la famille". "On s'est dit... c'est challengeant ! C'est toute une famille qui switch et qui change de corps plusieurs fois", rajoute Alexandra Lamy avec le sourire. Par ailleurs, se repérer sur le tournage n'a pas été une mince affaire. Savoir qui joue qui et sur quel ton, c'est un vrai casse-tête. "La difficulté ce n'est pas forcément de faire un personnage en soi(...). Ouais, ce n'était pas facile", explique Nils Othenin-Girard. Durant le tournage du film "Le sens de la famille", il a fallu changer de personnage et de genre plusieurs fois. Mais rassurez-vous, si les personnages et les acteurs se sont perdus en cours de route, le spectateur, lui, aura les clés en main pour décoder l'histoire.