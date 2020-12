Le Sentier des Lanternes illumine Metz

La lumière comme un cadeau et l'impression d'en découvrir plus à chaque pas. A Metz (Moselle), le Sentier des Lanternes est une tradition pour de nombreux visiteurs, petits et grands. Pour sa neuvième édition, cette animation a déménagé dans un jardin plus grand, avec près de 500 lanternes. Stella, quatre ans, elle, est captivée par les lutins. Cette année, les visiteurs ont pu découvrir de nombreuses nouveautés. En raison du contexte sanitaire, le masque est obligatoire et l'accueil est limité à 300 visiteurs en même temps. L'essentiel est de pouvoir accueillir le public. Les marchés de Noël ayant été annulés, la plupart des lieux de divertissement étant fermés, le maintien de cette animation est important pour les habitants. Ici, la magie des fêtes de fin d'année est préservée, ne bouffée d'air frais. Des plus jeunes enfants aux grands-parents, les lampions ont ce même pouvoir de fascination. Les Lorrains ont encore quelques jours pour en profiter avant de les laisser s'envoler.