Le service des urgences reprend son souffle à l'hôpital de Colmar

Après la tempête de ces dernières semaines, le service des urgences de l'hôpital de Colmar (Haut-Rhin) a retrouvé une activité plus normale. Désormais, il faut prendre en charge d'autres types de pathologie que les patients atteints du coronavirus. La situation stagne en termes d'occupation de la réanimation et les chiffres d'admission ont nettement diminué. Toutefois, le personnel soignant s'inquiète d'un déconfinement trop rapide et ainsi d'une nouvelle vague de malades. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.