Le service qui permet aux agriculteurs de prendre du repos

David Nègre a pu prendre son congé de paternité de sept jours grâce au service de remplacement. Une association qui met du personnel à disposition et permet ainsi aux agriculteurs de prendre un peu de repos. Sans ce service, le jeune papa n'aurait pas profité de ces quelques jours notamment en raison du coût. Avec cette option, il paie un tarif modique, car c'est l'association qui prend en charge la majeur partie des salaires. Pendant les sept jours de repos de David, c'est Simon Massié qui assure la continuité de l'exploitation. Il nourrit les animaux et entretient la ferme. Dans le Tarn, ça fait 17 ans qu'il permet aux agriculteurs de se reposer. Le service de remplacement est présent partout dans l'Hexagone. Au total, 15 000 agents sont présents sur tout le territoire. L'association a été créée en 1962 à une époque où le mot vacances n'avait pas sa place dans le vocabulaire des agriculteurs. Après 50 ans, le service de remplacement est de plus en plus sollicité. Il y a près de 300 postes en CDI à pourvoir dans tout le pays. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe