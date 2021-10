Le show lumineux de la cathédrale Saint-Jean à Lyon

Un spectacle monumental. La cathédrale Saint-Jean de Lyon sert de décor à cette immense fresque historique. Sur 360°, les murs s'illuminent, se construisent et se déconstruisent. Ce joyau architectural, qui vient d'être entièrement rénové, s'anime grâce aux effets spéciaux. "Ce qui était intéressant, c'était de faire oublier la cathédrale et en même temps de la révéler", précise Damien Fontaine, le metteur en scène. C'est la première fois qu'un édifice religieux accueille un événement d'une telle ampleur. Il raconte l'histoire du martyre des premiers chrétiens de Lyon, persécutés pour leur croyance en un Dieu unique. Mais cette année 177 est aussi marquée par l'amour impossible entre le Romain Lucius et Agathe, une jeune servante chrétienne. Derrière ce drame historique, la romance tragique met en valeur le travail des 150 acteurs et féeriques, tous amateurs. Ce spectacle immersif va durer trois semaines, le temps d'une quarantaine de représentations.