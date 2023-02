Le sidérant constat de la sécheresse

Un sol craquelé et aride. C'est difficile à croire, mais imaginez ici une rivière sans pluie depuis six mois. Voilà ce qui reste de l'Agly dans les Pyrénées-Orientales, victime de la sécheresse. "A cette époque-là, en période normale, on a de l'eau jusqu'en haut des jambes. Là, on voit que c'est complètement à sec", explique François Toulet-Blanquet, directeur du Syndicat Mixte du bassin Versant de l'Agly. La situation est préoccupante, surtout que la rivière fournit de l'eau à tous les agriculteurs voisins. Ils vont devoir se partager le peu d'eau qui reste. Des restrictions devront être mises en place. Un agriculteur s'inquiète déjà. Ses abricotiers fleurissent bientôt dans quelques semaines. Il devra les arroser, mais pas sûr que ses tuyaux d'irrigation sortent la moindre goutte d'eau. Par ailleurs, 30% de ses souches de vigne n'ont pas survécu cette année. Produire du vin dans le département le plus sec de l'Hexagone devient peu à peu décourageant. Les agriculteurs sont forcés de s'adapter et les habitants contraints de vivre dans un paysage qui change. A quelques kilomètres, voici le lac de la Raho. Depuis un an, son niveau ne cesse de diminuer. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier