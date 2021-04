Le signalement des contrôles de police bientôt interdit dans certains cas

"Police signalée devant", beaucoup d'automobiliste ont ce son sur leur téléphone. Mais dès novembre, certains contrôles ne seront plus indiqués sur les applications de la route. "Sur l'application, on voit apparaître des petites images qui nous alertent qu'il y a des policiers", explique une automobiliste. Mais quelle est leur utilité ? "Ça me sert essentiellement pour me guider et pour m'indiquer les points dangereux", lance un conducteur. "Je m'en sers beaucoup, car cela me permet d'être sûre de pouvoir garder mon permis", confie une autre. En réalité, les contrôles de vitesse ne sont pas mentionnés par le gouvernement. Pourtant, les associations s'en inquiètent. Une pétition contre le décret a déjà réuni près de 300 000 signatures. Une crainte partagée par les automobilistes. "Il y a sûrement quelque chose derrière", lance un homme. D'autres sont contre toute forme de signalement. Pour l'instant, les contrôles d'alcoolémie, de stupéfiants ou encore les barrages pour les personnes recherchées sont concernés.