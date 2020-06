Le site de Rustrel, le Colorado français

Avec son parfum d'Arizona et ses falaises couleur ocre, Rustrel (Vaucluse) est surnommé le "Colorado provençal". Le site ressemble au Grand Canyon. Chaque jour, des centaines de randonneurs viennent profiter de cet espace. Des paysages uniques sont à découvrir au fil des promenades.