Le Smic augmente… moins que les prix !

Pour beaucoup, le geste est de moins en moins anodin. Face au coût de la vie, au prix de l'énergie et des matières premières, les réactions face à une augmentation du Smic d'environ 34 euros net par mois sont unanimes. Sur les douze derniers mois, l'inflation a atteint 4,5%, un niveau inédit depuis les années 80. C'est à environ 1 650 euros brut mensuel pour un temps plein. Pour beaucoup, le compte n'y est pas. "Ce n'est pas assez, les gens ils ont tous des problèmes d'argent, avec l'essence, avec tout le reste", confie une passante. Pour le Smic, c'est plus 2,65% au premier mai. C'est une hausse automatique du fait de l'augmentation généralisée des prix. "Ça pourrait être plus, honnêtement", dit une passante. L'inflation connaît une hausse constante ces derniers mois. C'est la conséquence des tensions sur le marché depuis le début de la guerre en Ukraine. En moyenne, les prix de l'énergie ont augmenté de 30% en mars et 20% en février. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier