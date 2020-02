Le Smic fête ses 70 ans

La création du salaire minimum avait été annoncée à la radio il y a 70 ans. Celui-ci s'appelait encore "Smig" ou salaire minimum interprofessionnel garanti à l'époque. Ce n'est qu'en 1970 que son appellation change et devient "Smic". Depuis, le nombre de personnes payées au Smic a évolué, passant de 8,5% en 1975 à 13,4% en 2019. Son montant, lui aussi, a augmenté allant de 310 euros brut en 1980 à 1 539 euros actuellement. Qu'en est-il du pouvoir d'achat ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.