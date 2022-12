Le SMS devenu incontournable en 30 ans

Nous avons demandé à ceux que nous avons croisés s'ils envoyaient toujours des SMS. Voici leurs réponses : "plus trop", "c'est vrai que maintenant, on passe beaucoup sur WhatsApp où on peut envoyer des audios et sur les réseaux", "c'est un bon moyen de communiquer de manière rapide". Au fait, combien de SMS sont envoyés chaque année dans l'Hexagone ? Et bien, 120 milliards par an, soit 330 millions par jour l'an dernier. C'est énorme, mais le SMS est en perte de vitesse. Ces cinq dernières années, le nombre de messages a chuté de 30% dans le pays. Le SMS a aujourd'hui 30 ans. Le premier SMS a été envoyé le 2 décembre 1992 : "Merry Christmas" ou Joyeux Noël. À cette époque, les messages s’envoient grâce à un ordinateur. Les téléphones n'ont pas de clavier, mais en auront en 1994. Les SMS sont alors facturés à l'unité, limités à 160 caractères. Mais que veut dire SMS ? Short Message Service, trois mots qui ont révolutionné notre vie et qui nous offrent parfois de grand moment de gêne, la fameuse erreur de destinataire. TF1 | Reportage J. Cressens, X. Boucher