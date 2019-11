Le soleil apporte de la douceur à Sanary-sur-Mer

L'ambiance de Noël s'installe sur le port de Sanary-sur-Mer. Et ce, malgré la météo qui évoque plutôt le printemps avec 15°C au thermomètre. Personne ne s'en plaint sur place. En effet, beaucoup s'en donnent à cœur joie pour apporter les derniers préparatifs aux illuminations lancées ce week-end. Si certains s'activent pour décorer les bateaux, d'autres profitent du soleil pour passer du temps entre amis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.