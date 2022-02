Le soleil bat des records sur la Côte d'Azur

Sous le soleil, et ce, depuis plus d'un mois. Chaque matin, les habitants de la Côte d'Azur découvrent un ciel bleu sans aucun nuage. "Il fait super beau ! Nous avons 18 degrés ce mercredi après-midi, c'est le top !", se réjouit une passante. "J'ai 85 ans, c'est la première fois qu'on voit ça : un soleil pendant trois mois", rajoute une autre. Elle a raison, l'ensoleillement est un record inégalé depuis l'ouverture de la Station météo de Nice en 1943. En janvier, le soleil a brillé 213 heures, soit 37% de plus que d'habitude. À la plage, un seul mot d'ordre : en profiter. "Je profite du soleil depuis ce matin à mon arrivée", lance une habitante. "C'est très agréable", se réjouit une autre. Aux terrasses, habitants et touristes se retrouvent presque comme en été. "C'est agréable de boire le café au soleil", confie l'un d'entre eux. La région aurait tout de même besoin d'un peu de précipitations pour éviter la sécheresse et pour enneiger les montagnes. Aucune n'est prévue dans la semaine qui vient. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde