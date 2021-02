Le soleil brille sur la plage de Pornic

Sur la plage de Pornic, en Bretagne, on a ressorti les seaux et les ballons. Pour le cas de Thomas, la journée débute par une mission cruciale : ramener de l'eau pour le grand chantier entrepris avec ses aînés jumeaux. Avec toute sa détermination, les vagues ne lui font pas peur. Ses frère et sœur dirigent les opérations dans la bonne humeur. La famille a opté pour des vacances itinérantes cette année. Ils sont partis de Nancy et ont 22 étapes sur la Côte Ouest. À quelques mètres, des lycéens ont prévu de passer la journée à la plage. "C'est quelque chose qui ressource", a témoigné l'un d'eux. "Nous, on a de la chance d'habiter près de la côte et d'avoir la plage", a précisé sa camarade. Olivia, elle, est venue avec ses enfants pour profiter de ces conditions idéales. D'ailleurs, les plus petits vont pouvoir encore en profiter. Le soleil doit briller tout le week-end et promet de magnifiques vacances d'hiver au bord de la mer.