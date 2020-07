Le Soleil comme vous ne l'avez jamais vu : les images inédites de la sonde Solar Orbiter

Il est toujours déconseillé de regarder le Soleil en face. Mais grâce à la sonde européenne Solar Orbiter, on ne l'aura jamais vu d'aussi près. Notre étoile a été photographiée à 77 millions de kilomètres seulement. Des images prises avec différents filtres qui ont permis de remarquer ce que les scientifiques ont appelé des "feux de camp" ou mini-éruptions à la surface du Soleil. Est-ce la raison pour laquelle il fait plus chaud à l'extérieur du Soleil qu'à sa surface ?