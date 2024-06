Le soleil de retour, pour combien de temps ?

Le soleil se cache encore un peu, mais ce père de famille n'a pas attendu pour se jeter à l'eau... et la Manche n'est pas si froide. Encore des nuages dans le ciel, mais les touristes profitent de la moindre éclaircie. Et il fait bon, plus de 20 degrés. Chacun en profite à sa manière, les pieds dans l'eau pour ce couple bientôt parent. "On est venu passer notre dernier week-end avant l'arrivée du bébé (...) c'est un coin qu'on aime pour passer le week-end à la plage", nous ont-ils confié. Parasol, lunette de soleil... des accessoires presque oubliés ces dernières semaines en Normandie après un printemps très pluvieux. Ici, les quelques apparitions du soleil redonnent le sourire, y compris à cette commerçante. Elle attend depuis longtemps le début de la saison. Et ce dimanche matin en terrasses, des touristes anglais ou français. Sur la côte normande, le soleil brillera plus fort ce dimanche après-midi. Mais on pourra en profiter seulement quelques jours, la pluie devrait revenir en fin de semaine prochaine. TF1 | Reportage M. Rio, A. Vulliez