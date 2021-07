Le soleil enfin au rendez-vous dans les Vosges

Après plusieurs jours d'attente, en raison du mauvais temps de début juillet, les adeptes du parapente peuvent enfin s'envoler. Pour le moniteur, le retour du soleil est aussi un soulagement. Il fait déjà 20 °C à 10 heures du matin au sommet du Hohneck. La terrasse va vite se remplir, car à 1 363 mètres d'altitude, les touristes sont de nouveau nombreux à profiter d'un panorama sans nuages. Et ils en sont plus que ravis. Dans les vallées, ce sont les occupants des campings qui sont heureux de ne plus subir la pluie. Comme cette famille venue des Hauts-de-France pour quinze jours sous la tente. Le gérant du camping de Xonrupt-Longemer (Vosges) admire même ceux qui sont restés malgré les conditions météorologiques. Il faut dire qu'ils ont été bien récompensés par la nature. En effet, après trois ans de sécheresse, cet été pluvieux a au moins permis au massif des Vosges de retrouver toutes ses couleurs naturelles.