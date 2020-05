Météo : pourquoi fait-il plus beau dans le nord que dans le sud ? Les explications de Louis Bodin

Depuis début mars, le soleil pointe souvent son nez en haut de la carte française. Plus on va vers le Nord et le Nord-Est, plus l'ensoleillement est important, dépassant parfois les 600 à 700 heures. En revanche, plus on va vers le Sud, plus le déficit est grand, notamment tout près des Pyrénées. Comment expliquer ce phénomène ? Éléments de réponse avec Louis Bodin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.