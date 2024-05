Le soleil est sur le pont

Sur la plage de Saint-Cyr-sur-Mer (Var), ce vendredi matin, un air de vacances et des effluves de crème solaire. Il fait 24 degrés à l’ombre. Ce vacancier alsacien a ressorti les claquettes pour la première fois de l’année. "C’est mieux que l’été en Alsace", confie-t-il. Depuis hier, Richard Daumas, le glacier, remplit pots et cornets à un rythme effréné. Il n’y a pas de saison pour une glace, ni pour une baignade. Mais tout même, il fallait être assez courageux, comme Naomie, cinq ans, pour se tremper ce matin dans une mer à 17 degrés. Au fil de la journée, la température devrait monter un peu. Du côté du poste de secours, on prévoit 18 degrés dans l’eau, et jusqu’à 30 en ressenti sur la plage cet après-midi où on attend du monde. Pour beaucoup, ce pont de l’Ascension sous le soleil est une aubaine pour recharger les batteries après une longue période de ciel gris : "On prend notre temps, on prend le soleil, on regarde les petits bijoux" ; "Ça fait un petit air de vacances. On profite de ce week-end de quatre jours". Ça tombe bien, le soleil sera au rendez-vous ici jusqu’à dimanche soir. TF1 | Reportage M. Perrot, N. Carme