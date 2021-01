Le soleil de retour dans l'Hérault

Ce n'est pas encore le moment pour les châteaux de sable mais les joies simples sur la plage peuvent s'apprécier. Pour une petite fille et sa mère, l'heure est au ramassage de quelques coquillages et aux tentatives de ricochets. Avec les onze degrés qui s'affichent, certains se laisseraient presque tenter par la mer scintillante. En effet, en ouvrant leurs volets, beaucoup de Sétois ont eu envie d'une balade matinale. "C'est la lumière et puis le bien-être. La chaleur que ça procure, ça nous fait revivre", explique une passante. Le beau temps a vite fait oublier les températures négatives et les quelques flocons des semaines passées dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Hérault. Avec l'absence du vent, c'est là une douceur que certains prennent le temps de savourer. Les bateaux peuvent également quitter le quai. Une chance ce matin puisque l'horizon est dégagé. Le thermomètre devrait monter jusqu'à treize degrés ce lundi après-midi. Une douceur qui devrait se prolonger toute la semaine.