Le soleil qui brille et les plages prises d'assaut en Bretagne

Crème solaire et maillot de bain sont de mise dès neuf heures sur cette plage. Avec près de 30 °C, la tentation de la baignade est trop forte. Après plusieurs semaines de grisailles, ce ciel bleu était inespéré à Bénodet (Finistère). "En Bretagne, on n’est pas trop habitué à ces températures-là", explique d'ailleurs un habitant. Contre la chaleur, à chacun sa technique : virée en paddle pour les uns, arrêt au stand de glace pour les autres. "Il est tôt, mais il fait très chaud. Donc les petits voulaient se rafraîchir", nous confie une maman. Même à l’ombre, les sorbets fondent à grande vitesse. Sur la terrasse du "Sans Souci", les serveurs courent dès le matin, mais avec plaisir. "En ce moment, c’est devenu agréable de travailler. On a retrouvé le beau temps, le sourire des clients. Je suis sûr qu’on est la région où il fait le plus beau en France aujourd’hui", affirme le manager. Malheureusement, la pluie devrait faire son retour vendredi. D’ici là, les vacanciers ont une belle semaine devant eux.