Le soleil revient enfin dans le Pays basque

À dix heures ce vendredi, il faisait 20 °C dans l'air et autant dans l'eau. Monique n'a pas hésité à venir profiter de la plage de Socoa. "C'est le temps idéal pour aller se promener dans la mer, marcher", affirme-t-elle. De quoi retrouver le sourire après des jours de pluie sur la côte basque. C'est un début d'été jusque-là maussade dont se seraient passés Loïc et Baptiste, en vacances chez leurs grands-parents. "On s'est occupé comme on le pouvait. On est resté à la maison la plupart du temps", lance l'un d'eux. Fini donc les jeux en intérieur. Au programme ce vendredi : piscine, plage et château de sable. C'est un soulagement pour une responsable de club de plage. Profiter du soleil pendant que les enfants jouent et prendre un café les pieds dans le sable, il n'y a aucun doute, le moral est de retour, y compris pour les commerçants. Le beau temps semble parti pour durer. Le thermomètre pourrait atteindre les 30 °C ce week-end.