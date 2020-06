Le sosie vocal de Johnny Hallyday sort son deuxième album

On le connaît pour sa ressemblance vocale avec Johnny Hallyday, l'idole des jeunes. Mais depuis quelques années maintenant, Jean-Baptiste Guégan nous partage ses propres chansons. Au lendemain de la mort de Johnny, il a vendu 300 000 exemplaires de son premier album. Ce vendredi, il sort le premier single de son second opus, "Tu es toujours là", écrit par Slimane. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.