Le souvenir de Jean-Pierre Pernaut à La Réunion

C'est sous 30 °C et un soleil magnifique, bien loin, ici dans un petit village des hauteurs de l'île que Marie se souvient du célèbre présentateur du 13 heures. "C'était un monsieur très gentil et très sympa. J'aimais tout ce qu'il faisait", confie-t-elle. Plus loin, dans son jardin maintes fois mis en avant dans le journal de Jean-Pierre Pernaut, Paulo le remercie. "A chaque fois, c'est un plaisir pour moi", dit-il. Aller voir les gens dans les cafés et les producteurs dans leurs champs, c'est cela le journal du 13 heures. "On met en avant les agricultures. C'est vraiment une grande perte pour les informations", lance Alexandre Law-Yat, producteur de mangues sur l'île de La Réunion. Sur la plage aussi, on se souvient de lui. "C'était un homme remarquable. J'ai beaucoup aimé Jean-Pierre Pernaut. C'est vraiment dommage qu'il soit parti" ; "Je pense que Jean-Pierre Pernaut était un bon présentateur. Il présentait bien toutes les provinces de France", témoignent des passants. TF1 | Reportage H. Capis, S. Ducasse