Le spectacle de la migration des grues cendrées en Champagne-Ardenne

Dès leur réveil, les grues cendrées nous offrent une majestueuse parade. Ce vendredi matin, elles partagent l'affiche avec de légers nuages et des brumes envoûtantes. "La lumière et les brumes sont magnifiques. Dans la nature, il y a souvent des moments rares. Il suffit de regarder" ; "Le matin, les couleurs sont magiques. C'est flamboyant. Il y a plusieurs années que je rêvais de venir ici avec mon mari et c'est vrai que là, c'est grandiose", se réjouissent des spectateurs. Sur le lac du Der (Champagne), les grues trouvent l'abri et la nourriture nécessaire. Elles sont actuellement 15 000. Leurs cris animent le plus grand lac artificiel d'Europe. "Elles font des distances incroyables. Elles viennent de Suède, à près de 2 000 km, et celles qui vont en Espagne vont en faire au moins autant", lance un autre spectateur. L'oiseau migrateur le plus imposant du continent, avec ses 2,40 mètres d'envergure, fait étape ici. Il fuit le froid et le manque de nourriture. Près de 400 000 grues devront passer par l'Allemagne et l'Hexagone. Leur migration durera jusqu'à la fin novembre.