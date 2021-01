La parade des flamants roses en Camargue

Il y a de l'amour dans l'air en Camargue. C'est la saison des rencontres entre les flamants roses. Cela se passe dans les marais du parc ornithologique du Pont de Gau (Bouches-du-Rhône). Sous le regard d'un héron cendré imperturbable, les oiseaux font leur spectacle. Fiers et joueurs, ils tentent de séduire leur futur partenaire. Les flamants roses osent draguer. Ils ont un rituel : une chorégraphie pour montrer leur souplesse puis ouvrir leurs ailes pour vanter leurs plumes colorées. C'est une cérémonie bien rodée. Frédéric Lamouroux, ornithologue, observe ces espèces depuis plusieurs années. Dans son parc, plus de 2 000 flamants roses arrivent de toute la Méditerranée pour passer l'hiver en Camargue. En ce moment, les températures sont froides, et certains oiseaux préfèrent dormir. Près de 16 000 poussins sont nés l'année dernière. Il s'agit d'un record. C'est pourquoi les scientifiques pensent qu'il y aura moins de reproduction en 2021. Certains oiseaux s'envoleront donc vers une année de célibat. Mais il y aura toujours des couples, car chez les flamants roses, l'amour est plus fort que tout.