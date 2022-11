Le spectacle de la pêche au filet dans la Dombes

Dans l'eau et la boue, ils unissent leurs forces. Avec d'immenses filets, ces pêcheurs piègent les poissons. Les 1 200 étangs de la Dombes sont tous reliés entre eux. Grâce à un système de vannes, on vide l'un pour remplir l'autre. Quand un étang est presque à sec, la pêche peut débuter. Du mois d'octobre à mars, les pisciculteurs, mais aussi de nombreux amateurs, se retrouvent pour faire vivre cette tradition. Elle se déroule chaque année à l'identique, depuis le Moyen Âge. Ce moment convivial, Robert, 85 ans, ne le raterait pour rien au monde. Il manipule l'épuisette, qui peut contenir jusqu'à 40 kilos de poisson. Les poissons sont ensuite triés manuellement par espèce. Tous les ans dans la Dombes, près de 1 000 tonnes de poisson sont ainsi pêchées. Des poissons qui seront revendus vivants, jusqu'à huit euros le kilo. Mais la pérennité de cette pêche est pourtant menacée, la faute aux sécheresses à répétition. La Dombes veille jalousement sur ses étangs, pour que 1 000 ans d'histoire ne s'effacent pas brutalement. TF1 | Reportage C. Buisine, É. Nappi