Le spectacle de la transhumance des chevaux dans la baie de Somme

C'est un spectacle majestueux que les milliers de spectateurs ne voulaient surtout pas manquer. "Ça fait déjà plusieurs années qu'on vient et à chaque fois, c'est extraordinaire" ; "On sent toute l'émotion. C'est impressionnant de voir ces chevaux courir ensemble", racontent certains. En effet, comme tous les ans à la même époque, une centaine de chevaux en liberté sont conduits des plaines d'été à leur pâturage d'hiver. Cela se déroule dans un décor de rêve, celui du parc ornithologique du Marquenterre, dans la baie de Somme, entre la forêt et les dunes. Un événement pour Frédéric, venu tout spécialement de Belgique pour prendre part à une organisation déjà bien rodée. Acheminer un tel troupeau n'est pas une mince affaire. Il ne faut pas moins de 150 cavaliers qui chevauchent à l'unisson. Toute une matinée est nécessaire pour parcourir les douze kilomètres dans la baie de Somme, sans compter le temps volé à contempler la nature. Un spectacle majestueux avec pour vedette le Henson, une race de cheval à la belle robe couleur sabe, née dans les Hauts-de-France.