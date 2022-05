Le spectacle de la transhumance des moutons en Savoie

Un cheptel de 700 moutons et 25 km à parcourir avec eux dans le Pays de Savoie. Le voyage n'est pas de tout repos, mais le plaisir est là. Au moment de traverser les villages, les habitants sont stupéfaits pour certains. En revanche, d'autres les attendaient pour la photo annuelle. Sur la route, le temps de se frayer un chemin, le troupeau fait appel à la patience des automobilistes et cyclistes plutôt heureux d'assister au spectacle. Après trois heures de marche, les moutons tiennent le rythme et tout se passe comme prévu. Les agneaux commencent à fatiguer, signe qu'il est temps de faire une pause bien méritée à la bonne franquette. Après avoir repris des forces, il est l'heure de repartir, ils sont une vingtaine à être venus à donner un coup de main. Tous sont habitués des balades en montagne, mais sur les derniers kilomètres, avec sept heures de marche, il faut puiser dans ses ressources. Fort heureusement, le moment tant attendu est arrivé : la transhumance. Joël Curtet y participe chaque année et c'est toujours le même bonheur. Le troupeau va pâturer ici au frais pendant une semaine, avant d'entamer une nouvelle transhumance à 2 000 mètres d'altitude. TF1 | Reportage S. Agi, E. Nappi