Le spectacle de la transhumance en baie de Somme

C'est une énorme bouffée de liberté. La cavalcade file dans l'un des plus beaux endroits de la région, la baie de Somme. Au-dessus de leurs têtes, un cadeau, un arc-en-ciel pour lancer la transhumance. Elle a lieu tous les ans à la même période. Les 90 chevaux sauvages quittent leur pâture d'été pour rejoindre leur pâture d'hiver. Un grand spectacle immanquable malgré la pluie. "Tous ces animaux qui arrivent en même temps et qui galopent à côté de nous... c'est quand même un spectacle assez unique", confie un spectateur. Les spectateurs se rendent compte, déplacer autant d'animaux est une organisation complexe. Les 140 cavaliers doivent parfaitement maîtriser leur cheval. Les Henson sont des chevaux couleur sable et sociables. La dernière race française est née ici, dans la baie de Somme, il y a à peine 40 ans, avec le développement du tourisme. Environ 1 500 chevaux Henson vivent aujourd'hui dans la baie de Somme. Ils sont devenus un emblème de la région. TF1 | Reportage V. Lamhaut, B. Agirbas