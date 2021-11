Le spectacle de l'abrivado des plages au Grau-du-Roi

Et si on jouait à se faire peur en se laissant frôler par les chevaux de Camargue et les taureaux. Ici, les frissons sont renouvelés au passage de chaque manade. Elles sont dix à s'élancer l'une après l'autre sur deux kilomètres et demi de plage dans un décor de rêve, le soleil et la mer en toile de fond. L'enthousiasme est partagé aussi bien par les aficionados que par les vacanciers. Dès la sortie du camion, c'est tout un art pour le gardian de bien se positionner. Encadrer les bêtes comme dans le temps, lorsque les gardians devaient les mener à l'arène, pour ne pas qu'elles s'enfuient. Les jeunes sont là pour leur compliquer la tâche et tout faire pour que les taureaux s'échappent, c'est la tradition. Il faut effrayer les bêtes avec des couvertures, s'accrocher à leur cou ou les attraper. "Le plus impressionnant, c'est charbonner les chevaux", lance un jeune. Et lorsqu'un taureau s'échappe, c'est aussitôt la course-poursuite pour le ramener.