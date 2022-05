Le spectacle de l’éclipse de Lune

C'était un spectacle céleste à ne pas manquer. Dans la nuit de dimanche à lundi, il était possible d'observer à l'œil nu un phénomène rare : une éclipse totale de Lune. Un événement pour lequel il valait mieux se lever tôt, aux alentours de 4h30 du matin avec une "phase maximale" vers 5h30. Au fur et à mesure de l'éclipse, la Lune est devenue rouge-orangé, les rayons du soleil, cachés par la Terre, parvenant à traverser quelque peu l'atmosphère. Au pic du phénomène, la Lune, la Terre et le soleil étaient ainsi parfaitement alignés. Un événement rare à observer que ne voulaient pas manquer ce petit groupe de passionnés en Savoie. Malheureusement pour eux, le début de l'éclipse a débuté derrière les nuages, comme pour de nombreux autres Français en raison notamment des orages qui ont frappé une partie de l'Hexagone. Mais une fois le ciel plus dégagé, les photos prises par ces passionnées montrent un spectacle exceptionnel. Un phénomène qu'il a également été possible d'observer ailleurs dans le monde, sur une partie des continents américain, européen et africain. Il était notamment bien visible en Argentine où se sont précipité les curieux. "C'est un phénomène envoûtant, l'espace, c'est une curiosité", s'enthousiasme ainsi une fan d'astronomie. Une curiosité qui s'explique : en effectuant sa rotation, la Lune pénètre progressivement dans l'ombre de la Terre jusqu'à être totalement éclipsé. Un phénomène qui se déroule deux fois par an. La prochaine éclipse totale de Lune est prévue en novembre 2022, au beau milieu du Pacifique. En France métropolitaine, la dernière remonte à janvier 2019 et la prochaine n'aura lieu qu'en 2029. Les éclipses de Lune ont permis de montrer que la Terre était ronde "dès l'Antiquité", souligne à l'AFP l'astronome Florent Deleflie, de l'Observatoire de Paris-PSL. "À la surface du disque lunaire, la limite entre l'ombre et la partie éclairée par le Soleil est légèrement incurvée : c'est la projection de la rotondité de la Terre". Retrouvez en image, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article, les plus beaux moments de cette éclipse de Lune.