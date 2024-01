Le spectacle de l'hiver dans nos campagnes

Qu'importe les moins sept degrés de ce vendredi matin, seul compte ce sentiment d'évasion en pleine nature, emmitouflé pour une balade de cinq heures les pieds dans la neige. À 30 kilomètres de là, direction le lac de Guéry à 1 200 mètres d'altitude. Le plus haut lac d'Auvergne est devenu un espace naturel couvert d'une vingtaine de centimètres de neige. Un cocon blanc, comme un régal avec un grand air vivifiant. Nous poursuivons notre route, une route balayée par les vents. On est seul ou presque au beau milieu de la nature. C'est chaleureux, un sentiment de bonheur s'installe. Alors franchement, avec de tels paysages, ça méritait bien une petite photo souvenir pour ces touristes venus de Loire-Atlantique : "c'est beau. C'est reposant. C'est magnifique. On en prend plein les yeux". La journée de demain sera identique dans le Puy-de-Dôme. De quoi profiter à nouveau de ces paysages ensoleillés. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive